Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin Lengerli Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı belirlendi.

JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla söz konusu FETÖ mensubunu yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.