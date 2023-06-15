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Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalandı

Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenledi.

M.G. sevk edildiği adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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