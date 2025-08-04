Samsun'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari O.T. yakalandı. Emniyet ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve askerlikten ihraç edilen O.T'yi (34) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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