Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıya adli kontrol Güncel Haberler Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ByLock kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ByLock kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen S.A. isimli kadın ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen A.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü. Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü ByLock Samsun Güncel Haberler

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