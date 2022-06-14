Samsun'da FETÖ operasyonunda araştırma görevlisi gözaltına alındı Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda araştırma görevlisi gözaltına alındı. Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda araştırma görevlisi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yıllarında düzenlenen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarında soruları usulsüz alarak örgüt mensuplarına dağıtan 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin çalışma yapıldı. Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görevli araştırma görevlisi D.Y'yi gözaltına aldı. Zanlının, Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. AA / Recep Bilek - Güncel Araştırma Samsun Güncel Haberler

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