Samsun'da FETÖ operasyonu: Eski öğretmen gözaltına alındı
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Samsun'da FETÖ'PDY'ye yönelik yapılan operasyonda eski okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü. gözaltına alındı. C.Ş.Ü.'nün ByLock kullandığı belirtiliyor.
SAMSUN'da FETÖ'PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı öne sürülen eski okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü. (34) gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ'PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLok kullandığı belirtilen C.Ş.Ü.'nün Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.Rize'de okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü., gözaltına alındı. C.Ş.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel