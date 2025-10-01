Haberler

Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi bulunurken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

SAMSUN'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında; polis ekipleri, belirtilen adreslere operasyon düzenledi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.S. ve O.D. emniyetteki sorgusunun ardından salıverilirken, A.O. ve R.Ç.'nin buradaki işlemleri sürüyor.

