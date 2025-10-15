Samsun'da FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.