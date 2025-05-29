Samsun'da FETÖ'den Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.K. (47) yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'den aranan hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.K. (47), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel