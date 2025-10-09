Samsun'da Feci Kaza: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ağaçlık alana düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Hasan Altan'ın (31) kullandığı 16 ARH 11 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Karşı şeride savrulan otomobil, banket dışındaki ağaçlık alana düştü.
Kazada sürücü Hasan Altan ile yanındaki Hamdi Altan (61) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel