Samsun'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği ile zincir marketler, kafeler ve lokantalar denetlendi.

Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler ve kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.