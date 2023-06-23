Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Fabrika İnşaatında Yangın

Samsun'da Fabrika İnşaatında Yangın

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat halindeki bir fabrikanın içinde bulunan kulübe yandı. Yangın sonucu kulübe kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) inşaat halindeki bir fabrikanın içinde bulunan kulübe yandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba OSB'de inşaatı devam eden bir fabrikadan duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Fabrika inşaatının içinde bulunan kulübedeki yangın, müdahale sonucu söndürüldü. Yangında kulübü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title