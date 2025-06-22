Samsun'da Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: Bir Şüpheli Yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandıran yabancı uyruklu iki şüpheliden birinin yakalandığı bildirildi. Şüpheliler, 52 yaşındaki B.Ş.'ye 444 bin lira değerinde ziynet eşyası aldırdıktan sonra kayıplara karıştı.

Samsun'da bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerine başvuran B.Ş'ye (52) evlilik vaadiyle 444 bin lira değerinde ziynet eşyası aldıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Samsun Otogarı'nda B.Ş. ile buluşan ve gittikleri AVM'de altınları aldırdıktan sonra B.Ş'yi otogara bırakan 2 şüphelinin, B.Ş'den ayrıldıktan sonra kılık değiştirerek farklı adreslere gittiklerini belirledi.

Kendisini "J." adıyla tanıtan ve B.Ş'ye evlenme vaadinde bulunan şüphelinin T.I. (28), Ö. adıyla tanıtan şüphelinin ise K.S. (28) olduğu ve her ikisinin de yabancı uyruklu oldukları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince K.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.I'nın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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