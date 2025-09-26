Haberler

Samsun'da Evine Ateş Açılan Şahısların Şüphelileri Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir eve tabancayla ateş açan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu. Şüpheliler arasında bulunan E.K., tabancayı kullandığını itiraf etti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir eve ateş açıp kaçan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 23 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler 8140 Sokak üzerindeki M.E.P.'ye (48) ait eve tabancayla ateş açıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, 3 boş kovan ele geçirildi. Soruşturma devamında ekipler, şüphelilerin M.T. (30), M.C.A. (25), Y.K. (27), Y.K. ve E.K. (17) olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün gözaltına alındı. Çocuk Şube ekiplerine teslim edilen E.K., tabancayı kendisinin kullandığını itiraf etti. Tabancaya ise henüz ulaşılamadı. Şüphelilerden Y.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
