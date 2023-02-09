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Samsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldü

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Samsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evine gittiği ablasını ve burada bulunan kişiyi silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evine gittiği ablasını ve burada bulunan kişiyi silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ablası Zeliha S'nin Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'ndeki evine giden E.E.S, ablası ile evde bulunan Akın T'ye tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akın T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Zeliha S. ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zeliha S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.E.S, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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