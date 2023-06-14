Samsun'da evin önünde park halindeki otomobile mermi isabet etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evin önünde bulunan park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. Kibarlar Mahallesi'nde ikamet eden Murat Kapusuz, komşusu Mehmet Akın ile evinin önünde sohbet ederken bir yorgun mermi park halindeki otomobiline isabet etti. Otomobilin ön bölümünde merminin çarptığı yerde delik oluştuğunu gören Kapusuz, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekibi de olay yerinde inceleme yaptı. Kapusuz, etrafında silahla ateş edildiğini duymadığını belirterek, 'Aracıma zarar veren mermi bize veya sokakta oyun oynayan çocuklara isabet edebilirdi. Olayı gerçekleştiren kişiden şikayetçiyim.' dedi.