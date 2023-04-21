Samsun'da evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
İsmail Duman (22) yönetimindeki 74 BR 223 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde virajı alamayıp evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel