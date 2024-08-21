Samsun'da Evden Para ve Ziynet Eşyası Çalan 2 Kadın Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla, evden çıkarken yakalanan 2 kadın, tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla, evden çıkarken yakalanan 2 kadın, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.
Hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı.
Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.