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Samsun'da Evden Para ve Altın Çalma Olayı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri 2 aylık bebeğiyle adliyeye gitti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y. (34) ve F.Y. (34), adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., 2 aylık bebeği ile adliyeye gitti.

Olay, dün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir eve dil düşürme yöntemiyle giren S.Y. (34) ve F.Y. (34), yaklaşık 1500 lira para ve 3 altın yüzük çaldı. Bu sırada şüphelileri fark eden kişi, polise ihbarda bulundu. Şüpheliler evden çıkarken dış kapının önünde polisi görüp, çaldıkları eşyaları attı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan para ve yüzükler ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., adliyeye 2 aylık bebeğiyle gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Atakum Samsun Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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