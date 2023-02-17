Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Samsun'un Terme ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Samsun'un Terme ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçede farklı tarihlerde üç mahallede beş evden hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine Terme İlçe Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma sonucunda olayla ilgili M.B, A.A, O.T. ve E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Hisarcık Samsun Terme Güncel Haberler

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