Samsun'da evden hırsızlık iddiası
Güncel Haberler
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde Suriye uyruklu M.Ş. (27), evinden 21 bin lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
M.Ş'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel