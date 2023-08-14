Samsun'da Evde Ölü Bulunan Şahıs Tüfekle Vurulmuş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde 31 yaşındaki bir şahıs, banyoda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da 31 yaşındaki şahıs, evlerinin banyosunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Vezirköprü ilçesi Kavakpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Çuha (31) evlerinin banyosunda tüfekle kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Çuha'nın yanında 1 adet tüfeği buldu. Çuha'nın kendini vurduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN