Samsun'da Evde Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Samsun'un Havza ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğançayır Mahallesi'nde Salim Anlıdelik'e ait iki katlı evin depo ve garaj olarak kullanılan alt katında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Alevler, tarımsal aletlerde kullanılmak üzere saklanan benzin bidonunun patlaması sonucu alt katı tamamen sardı.

Patlama sesi üzerine evde bulunan Salim Anlıdelik ve eşi evden çıktı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangında binada hasar meydana geldi.