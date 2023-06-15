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Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kirazlıkçay Mahallesi 720. Sokak'ta beş katlı bir apartmanın en üst katında bulunan Ruçhan T'ye ait daireden dumanlar çıktığını gören komşuları itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Evde kimsenin bulunmadığı, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.

Yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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