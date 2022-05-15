Samsun'da ev yangınında maddi hasar oluştu - Haberler

Samsun'da ev yangınında maddi hasar oluştu
AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'un Canik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Mazıdağı Sokak'ta bir apartmanın beşinci katında Nurcan İhtiyar'a ait dairenin mutfak kısmında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi ve kontrol edilememesi üzerine, aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel