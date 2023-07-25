Samsun'da Ev Hırsızı Tutuklandı

Samsun'un Canik ve Atakum ilçelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.