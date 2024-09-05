Samsun'da Ev Hanımlarına Konserve Yapımı Eğitimi Verildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde ev hanımlarına konserve yapımı konusunda eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Karaaba Çökeyan Mahallesi'nde yaşayan kadınlara konserve yapım eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, turşu, konserve, salamura gibi gıda ürünlerinin kış döneminde tercih edildiğini belirterek, "Uygun şekilde hazırlanan gıda ürünlerinin dayanıklılığı uzun süreli olmaktadır. Ancak ürünlerin sağlıklı şekilde dayanımını sağlamak için özellikle konserve türevi gıda ürünlerinde, bazı uygulamaların gözardı edilmemesi gerekiyor. Ürünün bozulması, sağlık açısında tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikeleri önlemek amacıyla konserve yapımı eğitimi veriyoruz." dedi.

Eğitim sonunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu tarafından 20 kadın çiftçiye 20'şer konserve kavanozu hediye edildi.