Samsun'da eTwinning Projeleri Sergilendi

Samsun'da eTwinning Projeleri Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Avrupa'daki öğrencilerle yapılan eTwinning projeleri sergilendi. 34 stant ve 8 atölyede öğrencilerin projeleri görücüye çıktı.

Samsun'dan Avrupa'ya açılan tüm eTwinning projeleri bu sergide

SAMSUN - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Avrupa'daki öğrencilerle ortaklaşa yürütülen eTwinning projeleri, düzenlenen etkinlikte sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "eTwinning Avrupa'nın En Büyük Öğrenme Topluluğuna Sen de Katıl Projesi" kapsamında Samsun genelinde yürütülen projeleri görücüye çıkardı. Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen etkinlikte 34 stant ve 8 atölyede onlarca proje sergilendi. Gün boyu ziyarete açık olan etkinlikte, öğrenciler ve eğiticiler projelerini misafirlere anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Bakanlığımızca yürütülen eTwinning adında bir projemiz var. Bu kapsamda öğretmenlerimiz yıl boyunca öğrencileriyle birlikte dijital onlar için oluşturulmuş bir platformda yurt dışındaki okullarımızla, öğrencilerimizle eşleşiyorlar. Onlarla bazı projeler yürütüyorlar. Daha çok doğa, eğitim, dijitalleşme, bağımlılık gibi konuları ele alarak çocuklarımızın aktif olarak içerisinde yer alacakları etkinlikler planlıyorlar. Okullarını bu noktada proje üreten, uygulayan bir okula dönüştürüyorlar. Proje süreçleri boyunca da okul ulusal ve uluslararası kalite etiketleriyle de okullarımızı destekliyorlar. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin okullarında daha aktif etkinliklere katılması, işbirliğine dayalı öğrenme metotları geliştirmesi ve buna ilişkin olarak da beceriler oluşturmasına katkı sağlıyor" dedi.

Okul öncesinden lise dahil tüm kategorilerde projelerin sergilendiğine değinen Ağar, "Bugün de burada Samsun'un tüm ilçelerinde eTwinning projesi üreten öğretmen arkadaşlarımıza bir sergi oluşturduk. Burada üretilen projelere öğrencilerimiz katılıyorlar. Yine misafir öğrencilerimiz de burada. Proje üreten öğretmenlerimizle birlikte farklı türdeki etkinliklere katılmış oluyoruz. Burada okul öncesinden ilkokul ve ortaokul düzeyine, lise düzeyine kadar etkinliklerimiz var. Tüm okul türlerimiz buradalar. Daha çok oluşturulan proje türlerine göre hedef grupları belirlenip buna göre çalışmalara katılıyoruz. Sergimiz bugün itibarıyla açık. Yarın sona erecek. Ama tabii, okullarındaki etkinlikler yıl boyunca devam ediyor. Aslında bugün burada sergilenen ürünler ortalama 10-12 ay boyunca okullarda yürütülen çalışmaların bir sonucu. Öğrencilerimiz yıl içerisinde bu çalışmaların tamamına katılabiliyor" diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler de projeleri hakkında verirken, eTwinning çalışmalarının eğitim sezonu sonuna kadara devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.