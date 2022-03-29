Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Haberler

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Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

AA / Veysel Altun - Güncel

Samsun, Polis, kavga, Güncel, Haberler

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