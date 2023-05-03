Samsun'da eski iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde eski iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, daha önceden bir yıkamacı dükkanında birlikte çalışan L.K. (19) ile K.C.T. (26) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklardan dolayı husumet oluştu.

Konuşmak için Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda buluşan L.K. ile K.C.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.T, yanında bulunan bıçakla L.K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan L.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan K.C.T. ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.