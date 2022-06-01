Samsun'da eski eşini darbeden sanığa verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı - Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'a verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin Yargıtay ilamında, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen kararın incelendiği belirtildi.

Sanık hakkında hükmolunan cezanın 5 yıl hapis cezasının üzerinde olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek inceleme yapıldığı ifade edilen ilamda, "Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 13.07.2021 gün, 2021/2012 Esas, 2021/2022 karar sayılı 'istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddine dair' hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin suç vasfına, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine katılan Emriye vekilinin sanığın üst hadden cezalandırılması gerektiğine, katılan Bakanlık vekilinin suç vasfına, sanığın üst hadden cezalandırılması gerektiğine yönelen temyiz sebeplerinin reddiyle, CMK'nin 302/1. maddesi gereğince, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Darbedilen Emriye M'nin avukatı İslam Gezer, AA muhabirine, "Yerel mahkemece verilen kararın Yargıtayca da onanmış olması sevindiricidir. Kaldı ki yargılama boyunca yapılan savunmaların ne denli gerçeklikten uzak ve müvekkilin özel hayatına saldırı niteliğinde olduğunu dile getirmiştik. Bizler bir kez daha belirtmek isteriz ki memlekette hiçbir kadın hiçbir çocuk yalnız yürümeyecek." dedi.

Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart 2021'de gece İbrahim Zarap 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eşinden olaydan yaklaşık 3 yıl önce boşanan kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi, sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın, yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.