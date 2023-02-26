Samsun'da eşinin rehin aldığı anne ve 3 çocuğu kurtarıldı Güncel Haberler Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö, pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı. Kadın Acil Destek Uygulamasına yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin A.Ö'yü ikna çabaları sonucu anne ve 3 çocuğu evden çıkarıldı. Bomba imha uzmanı olduğu belirtilen polis memuru A.Ö, polis ekiplerine "evde bomba olduğunu" söyleyerek yaklaşmamalarını istedi. Ekiplerin, A.Ö'yü ikna çabaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Samsun Güncel Haberler

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