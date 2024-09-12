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Samsun'da Eşini Tabancayla Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir şahıs, eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde eşinin başına tabancanın kabzasıyla vuran İ.K. (30), gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K. ile eşi S.K. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İ.K, eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurdu. S.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, İ.K. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 fişek ve kağıda sarılı vaziyette 30 gram kubar esrar ele geçirildi. İ.K., ifadesinde alkolün etkisiyle eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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