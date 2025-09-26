Haberler

Samsun'da Eşini Porselen Bardakla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Canik ilçesinde eşini porselen bardak ile öldüren Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Samsun'un Canik ilçesinde eşinin başına porselen bardak ile vurarak öldüren Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında öncesinde uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
