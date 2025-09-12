Samsun'da Engelsiz İşgücü Uyum Programı Başladı

Samsun'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı'ndan (Engelsiz İUP) 210 kişinin yararlanacağı bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışabilir durumdaki engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek ve sosyal rehabilitasyonlarını güçlendirmek amacıyla Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nın başlatıldığı belirtildi.

Samsun'da da Engelsiz İUP'nin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Programa başvurular 1-5 Eylül tarihlerinde alındı. Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 22 Eylül'de başlayacak program, gelecek yıl 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Programdan 210 engelli vatandaşımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan öncülüğünde hayata geçirilen programda çalışabilir engellilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmanın hedeflendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Programa dahil olan çalışabilir durumdaki engelli vatandaşlara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık konularında da eğitim verilecek. Böylece katılımcılara yeni beceriler kazanma, sosyal hayata katılma, çalışma disiplinini geliştirme imkanı sunulacak. Ayrıca engelli vatandaşların kendilerini işgücü piyasasında denemeleri için bir fırsat sağlayacak. Toplam program süresi azami 10 ay olarak belirlenen Engelsiz İUP katılımcılarına ilk dört hafta haftada 37,5 saat ve 5 gün, devam eden haftalarda ise haftada en fazla 22,5 saat ve 3 gün işgücü uyum programı uygulanacak olup, istihdam piyasasına uyum süreçlerinde çalışma alışkanlığı kazandırılacak. Programda katılımcılara her bir katılım günü için 1083 lira cep harçlığı, toplamda 14 gün için 15 bin 162 liraya kadar ödeme yapılacak. Programa katılanların engelli maaşları ve bakım aylıkları kesilmeyecek."