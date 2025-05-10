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Samsun'da Engelliler Haftası Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Samsun'da Engelliler Haftası Renkli Etkinliklerle Kutlandı
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Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri, farkındalık yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle kutlandı. Down Çed Başkanı Ulviye Demirci, engelli bireylerin eşit şartlarda yaşam sürmeleri gerektiğinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ise engellilere yönelik hizmetleri anlattı.

Samsun'da Engelliler Haftası renkli etkinliklerle kutlandı

SAMSUN - Samsun'da Engelliler Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Engelliler çalınan müziklerle kurtlarını döktü.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri 'farkındalık yürüyüşü' ile başladı. Tütün İskelesi'nde başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Akabinde anıtta tören, düzenlendi. Burada çelenklerin sunumundan sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törende konuşan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) Başkanı Ulviye Demirci, "Engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şartlarda yaşam sürdürebilmelerine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede eş zamanlı olarak farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına aktif katılmalarını sağlamak herkesin görevidir. Engelli bireylerde topluma fayda sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Toplumun her kesimin duyarlılığına ihtiyaçlarına vardır. Mutlu bir toplum inşa etmek farklılıkları kabul etmekle olur" dedi.

"9 bin 312 engellimize evde bakım hizmeti"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ise "Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak bin 125 engellimize yaşlı bakım hizmeti, 9 bin 312 engellimize evde bakım hizmeti, kimlik kartı olarak 31 bin 462 engellimize kimlik kartlarımızı ulaştırdık. Erişebilir bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu alandaki çalışmalarımızı karalılıkla sürdürmekteyiz. Bu konuda kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu da farkındayız" diye konuştu.

Oyun havası oynadılar

Anıttaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Burada çalınan şarkılarla engelliler oyun havaları oynadı, halk oyunları gösterileri yaptı. Ayrıca kurulan stantlarda el emeği ürünler de satışa sunuldu. Etkinliklere Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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