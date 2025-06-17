Samsun'da Engelli Kız Öğrenciye Cinsel Saldırı İddiası: Okul Görevlisi Tutuklandı

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Samsun'da 12 yaşındaki engelli bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı. Ailenin yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, 52 yaşındaki A.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Çocuk ise devlet korumasına alındı.

Samsun'da 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okul görevlisi tutuklandı.

Engelli öğrencinin ailesi, çocuklarına gittiği okuldaki temizlik görevlisinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulun temizlik görevlisi A.A. (52) jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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