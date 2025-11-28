Haberler

Samsun'da Emniyet Personeline Yangına İlk Müdahale Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde, emniyet personeline yönelik yangına ilk müdahale eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde yangın esnasında alınması gereken tedbirler ve yangın tüpü kullanımı gibi konular işlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde emniyet personeline yönelik yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Afet Planı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince emniyet ekiplerine yangın esnasında yapılması gerekenler, yangının önlenmesi için alınacak tedbirler ve yangın tüpünün kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Daha sonra ise çıkan bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak personellere gösterildi.

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, burada yaptığı konuşmada, her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

O nedenle bu tür eğitimlerin çok önem arz ettiğini vurgulayan Bıyık, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Olası eksiklerimizi görmek ve afetlere hazırlıklı olmak adına yapılan eğitimleri ve tatbikatlara önem veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Haberler.com
