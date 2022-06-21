Samsun'da elinden bıçakladığı kişinin telefonunu gasbeden zanlıya adli kontrol - Haberler

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Samsun'da elinden bıçakladığı kişinin telefonunu gasbeden zanlıya adli kontrol

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da elinden bıçakladığı kişinin telefonunu gasbeden zanlıya adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp telefonunu gasbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp telefonunu gasbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunca gözaltına alınan Irak uyruklu H.M.J.M'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.M.J.M. (26), 20 Haziran'da iş yerinin önünde bir süre konuştuğu Irak uyruklu esnaf M.K.A.A.K'yi bıçakla elinden yaralayıp cep telefonunu alarak kaçmıştı. Zanlı, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Irak Güncel Haberler

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