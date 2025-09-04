Samsun'da Elektrikli Süpürgede Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da bir araçtaki elektrikli süpürgenin içerisinde narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şüpheli K.P'nin (40) bulunduğu aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Pera" ile araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan elektrikli süpürgenin içerisine saklanmış 200 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.