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Samsun'da Elektrikli Süpürge İçinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da yapılan operasyonda, bir araçta elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.