Samsun'da Elektrikli Süpürge İçinde Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da yapılan operasyonda, bir araçta elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da bir araçta, elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ile araçta bulunan elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel