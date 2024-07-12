Samsun'da Elektrikli Otobüslerle Karbondioksit Salınımı Önleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince kullanılan lityum pilli elektrikli otobüsler sayesinde 22 ayda 2 bin 522 ton karbondioksit salınımının önlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 22 ay önce hizmete alınan lityum pilli elektrikli otobüslerin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ASELSAN ve TEMSA işbirliğinde Türkiye'de ilk kez Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ ile kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeşil ulaşımı çok önemsediklerini bildirdi.

Toplu ulaşımda kullandıkları 20 elektrikli otobüsü bu kapsamda çok değerli bulduğunu vurgulayan Doğan, "Elektrikli otobüslerimizle 22 ayda 4 milyon 625 bin yolcu taşıdık. 22 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli otobüslerimiz ile aynı zamanda 2 bin 522 ton karbondioksit salınımını da engellemiş olduk. Yeşil ulaşımla hem çevremizi koruyor hem de büyük tasarruf sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gece seferleri yapan ulaşım hatlarında özellikle elektrikli otobüsleri kullanmaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Doğan, "Yarım saat gibi sürede şarj olan otobüslerimiz, güzergahlarını tamamlayarak tekrar şarj dolum noktalarına geliyor. Çevreci yaklaşımı benimserken hemşehrilerimizin ulaşımdaki konforunu da önemsiyoruz. Samsun'umuz her köşesiyle bizim için çok kıymetli. Şehrimize hizmet ediyor olmak da bizim için en büyük gurur vesilesi." değerlendirmesinde bulundu.