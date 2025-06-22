Samsun'da Elektrikli Ocak İçinde Silah Ele Geçirildi
Havza ilçesinde kargo içinde gönderilen elektrikli ocak, içindeki ruhsatsız tabancalarla birlikte ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde, elektrikli ocak içine gizlenmiş silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo ile gönderilen pakette yaptıkları aramada, elektrikli ocak içine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile 57 mermi ele geçirdi.
Kargonun, A.B.D. (25) ve A.D'ye (18) ait olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel