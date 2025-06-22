Samsun'da Elektrikli Ocak İçinde Silah Ele Geçirildi

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Havza ilçesinde kargo içinde gönderilen elektrikli ocak, içindeki ruhsatsız tabancalarla birlikte ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde, elektrikli ocak içine gizlenmiş silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo ile gönderilen pakette yaptıkları aramada, elektrikli ocak içine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile 57 mermi ele geçirdi.

Kargonun, A.B.D. (25) ve A.D'ye (18) ait olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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