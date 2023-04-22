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Samsun'da elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı

Samsun'da elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı.

S.E'nin (23) kullandığı elektrikli bisiklet, Alparslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralanan S.E. ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 1,68 promil alkollü olduğu belirlenen S.E'ye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Alparslan Mahallesi Samsun Bafra Güncel Haberler

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