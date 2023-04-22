Samsun'da elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı.

S.E'nin (23) kullandığı elektrikli bisiklet, Alparslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralanan S.E. ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 1,68 promil alkollü olduğu belirlenen S.E'ye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.