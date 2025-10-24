Samsun'da Elektrikli Bisiklete Çarpan Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Bafra ilçesinde elektrikli bisikletteki 2 çocuktan biri otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuktan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Birkan C'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf Eren (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel