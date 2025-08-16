Samsun'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 69 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 69 yaşındaki kadın sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kadın hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin kadın sürücüsü ağır yaralandı.
Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi'nde, 69 yaşındaki Sıddıka Salman'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrilerek, ışıklarda bekleyen araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel