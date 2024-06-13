Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

C.E.K'in (17) kullandığı elektrikli bisiklet, Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, R.A'nın (25) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekibince, elektrikli bisiklet sürücüsü, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

 AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

 Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Bakmadan Geçme

Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Adana bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Bayram tatilinde bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? Süt dolu kovanın içine düşen bebek öldü! Olay ne, nerede oldu? ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR? Şebnem Bozoklu hangi rol ile Kızılcık Şerbeti dizisine katılıyor? KPSS önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? KPSSP önlisans ücretleri hangi bankaya ödenir? Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? #9728 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #9728 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Bodrum Koyu Plajı nerede, nasıl gidilir? #127958 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127754 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza Koyu nerede, nasıl gidilir? #127965
Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title