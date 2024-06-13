Samsun'da Elektrikli Bisiklet Kazası
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
C.E.K'in (17) kullandığı elektrikli bisiklet, Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, R.A'nın (25) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans ekibince, elektrikli bisiklet sürücüsü, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.