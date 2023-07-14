Samsun'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fikret K. idaresindeki elektrikli bisiklet, Orta Mahalle Şehit Astsubay Tuncay Kocabaş Sokak Atatürk Bulvarı'nda Arzu B'nin kullandığı 06 YY 161 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Fikret K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel