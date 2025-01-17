Samsun'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Mihrace Sokak'ta elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, elektrikli bisikleti kilidini kırarak çalan şüphelileri tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, O.Ş. (46), N.K. (36), K.A. (27), N.B. (34) ve Ç.Ö'yü (33) gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.