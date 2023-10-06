Samsun'da Elektrikli Bisiklet Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da bir kişi, sosyal medya üzerinden satışa sunduğu elektrikli bisikleti almasına rağmen göndermeyince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişi sosyal paylaşım sayfasında ilan verip satışa sunduğu elektrikli bisikleti parasını almasına rağmen göndermeyince 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Mehmet A. isimli şahıs, soysal paylaşım sitesi Facebook'ta elektrikli bisiklet sattığına dair ilan veren Cevdet A.'ya 5 bin 500 lira para gönderdi. Elektrikli bisikleti teslim alamayan Mehmet A., Cevdet A 'ya da bir daha ulaşamadı. Mehmet A.'nın şikayeti üzerine Cevdet A. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Cevdet A., 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 160 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN